Уряд опублікував постанову, якою визначаються підстави для виїзду чиновників за кордон

Кабінет міністрів опублікував постанову, якою визначаються підстави для виїзду чиновників за кордон в умовах воєнного стану.



У постанові №69 від 27 січня уряд визначив, що депутати різних рівнів, урядовці, працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, судді, прокурори, керівники державних унітарних підприємств, керівники деяких господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.



Згідно з документом, ці категорії осіб у виняткових випадках можуть перетинати кордон, якщо вони є одинокими батьками, які мають дитину/дітей віком до 18 років (включно), з метою відвідування таких дітей, які перебувають за кордоном, або для супроводження таких дітей для виїзду за кордон.Також можливий пропуск через кордон цих осіб для лікування – за наявності документів, що дають право на виїзд з України, та листа міністра охорони здоров'я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. Виїзд таких осіб дозволяється в супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення.

Крім того, голова Державної прикордонної служби може дозволити таким особам перетинати кордон у разі смерті за кордоном одного з членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення.

23 січня президент України підписав рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. У пʼятиденний строк Кабмін мав розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.

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Про поїздки посадовців за кордон без належних на те підстав повідомлялося раніше. Вранці 26 січня посольство України в Таїланді анонсувало зустріч із народним депутатом Миколою Тищенком 27 січня «для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд». Як повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, народний депутат Микола Тищенко не мав офіційного відрядження до Таїланду.

Тищенка виключили з партії та фракції «Слуга народу». Депутат стверджує, що перебуває з відрядженням в Азії, «усі вищі керівники в курсі».