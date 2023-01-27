Шмигаль: уряд схвалив постанову про виїзд чиновників за кордон – без поважних причин не можна

Уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми – можна. Кататися на відпочинок – ні», – написав Шмигаль у телеграмі.

«На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету Міністрів», – додав він.

Наразі текст постанови на сайту уряду не оприлюднили.

Цього тижня президент України підписав рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. У пʼятиденний строк Кабмін мав розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.

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Про поїздки посадовців за кордон без належних на те підстав повідомлялося раніше. Вранці 26 січня посольство України в Таїланді анонсувало зустріч із народним депутатом Миколою Тищенком 27 січня «для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд». Як повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, народний депутат Микола Тищенко не мав офіційного відрядження до Таїланду.

Тищенка виключили з партії та фракції «Слуга народу». Депутат стверджує, що перебуває з відрядженням в Азії, «усі вищі керівники в курсі».