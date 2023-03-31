У нічній атаці на Запоріжжя сили РФ пошкодили інфраструктурний обʼєкт – влада

Унаслідок нічної атаки Запоріжжя російські військові пошкодили інфраструктурний обʼєкт, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Цієї ночі окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. На місці прильоту працюють усі відповідні служби», – написав високопосадовець у телеграмі.

За його словами, люди і житлові будинки не постраждали.

Запоріжжя, яке розташоване неподалік лінії фронту, російські війська регулярно піддають обстрілам, зокрема, переробленими для наземного використання ракетами С-300.