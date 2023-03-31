У Запоріжжі впродовж ночі чули кілька серій вибухів

У Запоріжжі впродовж ночі 31 березня було чути кілька серій вибухів, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, журналісти «Суспільного» та Запорізька обласна військова адміністрація.

О 23:15 30 березня влада закликала жителів Запоріжжя перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги і зберігати інформаційну тишу. О 4:25 на військова адміністрація оприлюднила таке повідомлення: «Атака продовжується. Ворог не полишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста. Сьогодні будьте особливо обережні та реагуйте на сигнали про небезпеку».

О 4:42 в Запорізькій області оголосили відбій повітряної тривоги.

«У Запоріжжі ще ціла серія вибухів. Спочатку було чутно три, після оголосили тривогу, а потім ще десь до семи по звуку. Чекаємо на офіційну інформацію», – повідомила кореспондентка Радіо Свобода після завершення тривоги.

Запоріжжя, яке розташоване неподалік лінії фронту, російські війська регулярно піддають обстрілам, зокрема, переробленими для наземного використання ракетами С-300.