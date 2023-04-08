Рік після удару РФ по вокзалу в Краматорську: в Україні вшанували пам’ять загиблих

В Україні 8 квітня вшановують пам’ять загиблих внаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Краматорську на Донеччині рік тому, звідки люди намагалися виїхати в інші регіони країни, втікаючи від бойових дій.

«Жах, що в той день пронісся над залізничною станцією «Краматорськ» забрав життя 61 людини, а ще понад сотню – зазнали поранень. Вони тікали від війни, шукали порятунку в далеких від дому краях, але російська ракета обірвала їх життя, скалічила долі цілих родин… Торішні події – беззаперечне свідчення злочинних вчинків Росії на території України. Ракетний удар по залізничній станції «Краматорськ» – одна з найкривавіших сторінок кримінальної справи, яку, ми впевнені, розглядатимуть у суді Гааги. Винні мусять бути покарані», – заявили у Краматорській міській раді.

Вранці 8 квітня на знак вшанування памʼяті загиблих по всіх вокзалах оголошували хвилину мовчання.

У Краматорськ люди несли квіти до невеликого меморіалу на центральному залізничному вокзалі.

У лютому міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у спільному звіті з дослідницькою групою SITU заявила, що вагомі докази свідчать про те, що ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська на сході України 8 квітня минулого року був «явним воєнним злочином» Росії.

У звіті йдеться про те, що балістична ракета, яка була націлена на вокзал, була споряджена забороненими касетними боєприпасами, які розсіяли десятки малих бомб.

«Докази переконливо вказують на те, що ракета, яка вбила і поранила цивільних на вокзалі Краматорська, була запущена з контрольованої Росією території на сході України. Напад був порушенням законів війни та явним воєнним злочином», – наголошують автори звіту.

8 квітня 2022 року російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську на Донеччині, звідки здійснювалася евакуація і де перебували близько чотирьох тисяч цивільних.

При цьому одразу після обстрілу низка російських телеграм-каналів повідомила, що ціллю обстрілу були українські військові й техніка, але згодом відредагували ці повідомлення. Згодом у Кремлі почали заявляти, що Росія не причетна до цього.

Ракетний удар із комплексу «Точка У» був здійснений саме російськими військовими, попри намагання російського командування зняти з себе відповідальність за це, наголосив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня 2022 року.