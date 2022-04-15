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Монастирський: скривавлену дитячу іграшку з Краматорська передали до Міжнародного суду ООН

За словами міністра, ця іграшка є речовим доказом страшного воєнного злочину російських військових

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляє, що скривавлену дитячу іграшку, яка була знайдена після ракетного обстрілу Краматорська, передав до Міжнародного суду ООН.

«Цю іграшку я вручив кризовому координатору ООН в Україні, Спеціальному представнику Генерального Секретаря ООН Аміну Аваду, щоб він передав її в Міжнародний суд ООН в Гаазі. Нехай закривавлена іграшка стане не тільки доказом, але й символом невідворотності покарання російських воєнних злочинців», – написав він на своїй сторінці в фейсбук.

За словами міністра, ця іграшка є «речовим доказом страшного воєнного злочину російських окупантів, скоєного внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська».

Унаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська 8 квітня, де близько чотирьох тисяч громадян очікували евакуації, загинули 57 людей, серед них – п’ятеро дітей, понад сто – поранені.

Ракетний удар із комплексу «Точка У» був здійснений саме російськими військовими, попри намагання російського командування зняти з себе відповідальність за це, повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня.

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