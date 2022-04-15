Монастирський: скривавлену дитячу іграшку з Краматорська передали до Міжнародного суду ООН

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляє, що скривавлену дитячу іграшку, яка була знайдена після ракетного обстрілу Краматорська, передав до Міжнародного суду ООН.



«Цю іграшку я вручив кризовому координатору ООН в Україні, Спеціальному представнику Генерального Секретаря ООН Аміну Аваду, щоб він передав її в Міжнародний суд ООН в Гаазі. Нехай закривавлена іграшка стане не тільки доказом, але й символом невідворотності покарання російських воєнних злочинців», – написав він на своїй сторінці в фейсбук.

За словами міністра, ця іграшка є «речовим доказом страшного воєнного злочину російських окупантів, скоєного внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська».

Унаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська 8 квітня, де близько чотирьох тисяч громадян очікували евакуації, загинули 57 людей, серед них – п’ятеро дітей, понад сто – поранені.

Ракетний удар із комплексу «Точка У» був здійснений саме російськими військовими, попри намагання російського командування зняти з себе відповідальність за це, повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня.