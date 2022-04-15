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За добу кількість встановлених випадків загибелі дітей через бойові дії зросла до 198 – ОГП

Ще 355 дітей, за офіційними даними, поранені внаслідок бойових дій

Протягом доби 14 квітня ювенальні прокурори загибель ще однієї дитини внаслідок російської агресії, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора 15 квітня.

«Більше 553 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 198 дітей загинуло та більше 355 поранено. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – заявляє відомство.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало в:

  • Донецькій області – 117
  • Київській – 105
  • Харківській – 81
  • Чернігівській – 54
  • Миколаївській – 40
  • Херсонській – 38
  • Луганській – 36
  • Запорізькій – 23
  • Києві – 16
  • Сумській – 16
  • Житомирській – 15

«Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території міста Тростянець Сумської області, встановлено, що внаслідок обстрілу російськими військовими 21 березня загинув 14-річний хлопець. 14 квітня через обстріл села Олександрівка в Харківській області поранено двох дітей 9 та 11 років», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними Офісу генпрокурора, бомбардування та обстріли російських військ пошкодили 1 018 закладів освіти, з них 95 – повністю зруйнували.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.

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