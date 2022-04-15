Двоє людей загинули через обстріли на Луганщині за добу – Гайдай

Двоє людей загинули внаслідок обстрілів російських військ у Луганській області, ще двоє отримали поранення – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай за підсумками попередньої доби вранці 15 квітня.

Він вказав на те, що йдеться про обстріл житлових кварталів та цивільних об’єктів, а не про бойові дії.

«П’ять разів росіяни цілили по домівках кремінян, ще чотири – лисичан. Знищено та пошкоджено 12 будинків, технічних та промислових споруд. Встановлено, що дві особи загинули, ще двох поранено. Так, внаслідок артилерійського обстрілу 37-річний житель Кремінної зазнав проникаючого осколкового поранення спини», – повідомив Гайдай.

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Він вказав на те, що деякі випадки загибелі місцевих стають відомі від свідків лише за якийсь час через бойові дії – наприклад, позиційні вуличні бої в Рубіжному, що тривають протягом місяця.

«Вчора стало відомо, що ще у березні місцевий житель зазнав поранень, після чого був вивезений невідомими особами в бік Сватового, втратив багато крові та через дві доби помер», – навів приклад голова ОВА.

За даними штабу Операції Об’єднаних сил станом на кінець доби 14 квітня, українські військові напередодні успішно відбили шість нападів загарбників, знищили чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойові машини піхоти і одну артилерійську систему російських військ.

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Сьогодні у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на донецькому напрямку, за підтримки авіації та артилерії, війська РФ продовжують наступ на окремих напрямках. Вони намагаються встановити контроль над населеними пунктами Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Слов’янськ. Також роблять спроби прориву оборони ЗСУ біля населених пунктів Рубіжне, Новотошківське і Мар’їнка, без успіху.

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