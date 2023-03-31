Війська РФ обстріляли Запоріжжя та Оріхів, четверо людей поранені – Єрмак

Четверо людей постраждали внаслідок ракетного удару російських військ по місту Оріхів Запорізької області та Комунарському району Запоріжжя, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ворог здійснив обстріл з літака міста Оріхів у Запорізькій області двома ракетами. Двоє цивільних були поранені, один у важкому стані. Також приліт у Комунарському районі, двоє постраждалих», – написав Єрмак у Telegram і прикріпив відео руйнувань.

За даними ОВА, минулої доби армія РФ понад 50 разів обстріляла Запорізьку область. Надійшло 30 повідомлень про руйнування будинків (квартир) та об’єктів інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.