Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Війська РФ обстріляли Запоріжжя та Оріхів, четверо людей поранені – Єрмак

Андрій Єрмак каже, що обстріл Оріхова здійснено з літака двома ракетами

Четверо людей постраждали внаслідок ракетного удару російських військ по місту Оріхів Запорізької області та Комунарському району Запоріжжя, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ворог здійснив обстріл з літака міста Оріхів у Запорізькій області двома ракетами. Двоє цивільних були поранені, один у важкому стані. Також приліт у Комунарському районі, двоє постраждалих», – написав Єрмак у Telegram і прикріпив відео руйнувань.

За даними ОВА, минулої доби армія РФ понад 50 разів обстріляла Запорізьку область. Надійшло 30 повідомлень про руйнування будинків (квартир) та об’єктів інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG