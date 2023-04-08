Дві людини постраждали у Запорізькій області через удар РФ авіаційними бомбами – прокуратура

У Запорізькій області 8 квітня двоє людей зазнали поранення через російський обстріл авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе, повідомила місцева прокуратура.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни.

«За даними слідства, 8 квітня 2023 року близько 10:30 військовослужбовці держави-агресора, застосовуючи засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, здійснили удар авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе Запорізької області. Поранено двох чоловіків віком 56 і 67 років», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, внаслідок обстрілів пошкоджені господарські споруди і приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна, частково зруйноване і приміщення підприємства, а також прилегла територія.

Вранці в обласній військовій адміністрації повідомляли про цей удар і писали про одного постраждалого.

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення регулярно обстрілюють Запоріжжя і область.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.