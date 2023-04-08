Ігнат розповів, що потрібно для боротьби з керованими авіабомбами армії РФ

Армія РФ застосовує керовані авіабомби по всій лінії фронту. Щоб їм протистояти, потрібні засоби, які б допомагали ліквідовувати авіацію на великих відстанях, зазначив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Це не лише південь, а по всій лінії фронту: Сумська область, Чернігівська область, безумовно, східний напрямок. Вони атакують (керованими авіабомбами – ред.) всюди. Тобто, є ця нова загроза, на яку реагувати, м’яко кажучи, важко, бо противник застосовує ці керовані бомби дистанційно, і поки що безкарно», – розповів Ігнат.

За його інформацією, літаки РФ завдають ударів із дистанції від 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення або ж від кордону з Україною, чи моря – їх наразі нічим дістати.

«Щодня ворог застосовує на лінії фронту близько 10-12 керованих авіабомб. В основному, це бомба ФАБ-500, яка обладнана крилами, GPS-навігацією й здатна летіти до цілі ще 10-20 кілометрів, а можливо й більше»,– наголосив Ігнат.

Для того, аби боротися з авіабомбами, за інформацією Ігната, Україні потрібні наземні засоби, такі як Patriot або ж SAMP-T.

«А найкраще – це сучасні літаки, наприклад, F-16 або інші літаки покоління 4+, здатні протистояти російській авіації на великих відстанях, які мають і потужні радари, і ракети класу «повітря-повітря». Тільки так можна протистояти цій загрозі. Тому ще раз і ще раз треба звертатися до наших партнерів, щоб дійсно процес надання Україні такої техніки пришвидшувався», – підсумував Ігнат.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії.