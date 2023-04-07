Українські пілоти можуть опанувати F-16 швидше, ніж вважалося раніше – Ігнат

Результати тестування двох українських пілотів у Сполучених Штатах показали, що вони можуть опанувати винищувачі F-16 швидше, ніж очікувалося – про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу 7 квітня.

«Досвідчених пілотів було обрано для того, щоби вони пройшли у Сполучених Штатах це тестування – це не навчання, бо вивчали їхні можливості, рівень підготовки, наскільки швидко вони зможуть опанувати сучасні багатоцільові літаки, такі як F-16. Вже не секрет, що начальник авіації ПС зауважив, що вже за оцінками першими цього тестування можна зробити висновок, що знадобиться менше часу, ніж раніше було заявлено. Раніше заявлено було про приблизний термін пів року», – розповів він.

За словами Ігната, можливо не тільки швидше навчити пілотів не тільки літати на F-16, а й «застосовувати види озброєння, які будуть доступні».

Читайте також: Пілот ЗСУ розповів, як збивав ракети РФ, що летіли на захід України

Напередодні командувач авіації Військово-повітряних сил Сергій Голубцов заявив про успішне завершення тестування двох українських пілотів у Сполучених Штатах.

Наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повторив заклик надати Україні винищувачі F-16. Натомість за пару днів до того міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що на цьому етапі війни надання Україні сучасних винищувачів не допоможе.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.