Російська армія обстріляла приватний сектор на Запоріжжі, поранено чоловіка – влада

Зранку в суботу, 8 квітня, російські військові завдали удару по цивільному сектору на Запоріжжі, розповів голова місцевої ОВА Юрій Малишко.

«Гучний ранок видався для лінії розмежування. Ворог знову тероризує цивільний сектор в Оріхові та Гуляйполі», – зазначив Малашко.

За словами голови Запорізької ОВА, наразі відомо про пораненого 57-річного чоловіка. Постраждалого вже госпіталізували до медзакладу.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.