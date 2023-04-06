ОВА: через російські обстріли на Донеччині напередодні загинули 5 та поранені 9 людей

За минулу добу внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули п’ятеро людей, ще дев’ятеро – зазнали поранень, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

«За 5 квітня росіяни вбили 5 жителів Донбасу: 2 – в Олексієво-Дружківці, 2 – у Бахмуті та 1 – у Сергіївці. Ще 9 осіб в області дістали поранення», – повідомив Кириленко.

За даними Генштабу ЗСУ, нині в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

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Влада Донеччини регулярно закликає жителів евакуюватися в безпечніші регіони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.