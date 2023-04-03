Російські війська влучили в автобус у Авдіївці, одна людина загинула – голова області

Російська армія обстріляла Авдіївку, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 3 квітня.

«Росіяни вдарили по проспекту Індустріальний, поцілили у відомчий автобус, в якому на той час перебувало дві людини – водій і пасажирка. Водій залишився живим, а пасажирка, на жаль, отримала поранення, несумісні з життям», – заявив він.

Сьогодні ж російські війська обстріляли Часів Яр, додав Кириленко. За його даними два будинки згоріли, ще три пошкоджені. Внаслідок цього обстрілу ніхто не постраждав.

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Кириленко повторив свій заклик до жителів Донеччини евакуюватися.

У Силах оборони України раніше не виключили, що Авдіївка на Донеччині найближчим часом «може стати другим Бахмутом». Російські військові постійно намагаються оточити місто, заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Розвідка Британії 28 березня повідомила, що російські війська досягли «лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці» під час своїх спроб оточити Авдіївку на Донеччині протягом останнього часу.