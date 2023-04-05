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Двоє людей загинули через обстріл Олексієво-Дружківки – Кириленко

Голова області регулярно закликає жителів Донеччини евакуюватися в безпечніші регіони

Російські війська обстріляли селище міського типу Олексієво-Дружківка на Донеччині – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко

«Дві людини загинули, чотири поранено – такі оперативні дані щодо наслідків обстрілу Олексієво-Дружківки. Містечко зазнало обстрілу сьогодні близько 11 години – росіяни поцілили у житловий сектор. За попередніми даними, касетними боєприпасами», – повідомив він.

Кириленко додав, що піротехніки на місці знешкоджують снаряди, які е розірвалися.

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Голова області регулярно закликає жителів Донеччини евакуюватися в безпечніші регіони.

За даними обласної влади, за попередню добу четверо людей загинули в Донецькій області через російську агресію.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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Кровопролитна битва за Бахмут триває. Українські військові та волонтери намагаються рятувати цивільних, які опинилися у зоні бойових дій.

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