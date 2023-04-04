Цивільні не хочуть евакуйовуватися з Авдіївки, дітей переховують – влада

Попри підвищену небезпеку, викликану постійними обстрілами Донеччини військами РФ, цивільні в Авдіївці відмовляються від евакуації і ховають дітей, що залишилися в місті. Про це в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода.Ранок» повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Вони їх [дітей] ховають. Дитинка загибла. Я не знаю, що у голові матері, яка залишилась жива з батьком і зараз вони, за нашою інформацією, шукають житло десь у Покровську чи Мирнограді? Чому не можна було цього зробити тиждень тому? Їх вмовляли. Навіть відео було, як цю жінку вмовляли їхати і як вона відмовлялась їхати. А зараз от нема бабусі, нема Данила 5-місяного. Є, на жаль, ще діти», – навів приклад Барабаш, маючи на увазі трагедію, що сталася в Авдіївці минулого тижня, коли загинуло немовля з бабусею.

Водночас посадовець сподівається, що найближчим часом вдасться вивезти всіх дітей, що залишаються в місті, йдеться орієнтовно про вісьмох.

За даними Барабаша, також з Авдіївки виїхали 25% комунальників. Це вплинуло на кількість часу, коли у місті є мобільний зв’язок. Раніше, за його словами, до 20 годин на добу був мобільний зв’язок, зараз – приблизно 10-12 годин.

Також з міста виїхали рятувальники ДСНС. Правоохоронці ж залишаються в місті, розповів Барабаш.

У місті ще доступна питна вода, її надають цивільним. У лікарні надають допомогу двоє лікарів, чотири медсестри і чотири санітари.

У міській адміністрації наголошують: чим ближче цивільні живуть до лінії фронту, ти сильніше вони потерпають від обстрілів.

«Майже все місто постійно під обстрілами: як стара частина, так і центральна частина міста. Чим ближче до лінії фронту, то туди набагато складніше доїхати, бо там дуже часто, коли йдуть обстріли позицій, воно прилітає і летить на окраїну міста. Це здебільшого приватні будинки, які вже розбиті вщент і люди живуть або в літніх кухнях, або в підвалах. Туди, дійсно, складно доїхати. Але все одно доїжджають і «білі янголи», і наші волонтери, які займаються суто евакуацією, і представники військової адміністрації», – сказав Барабаш.

Як повідомили раніше сьогодні в Донецькій ОВА, за минулу добу внаслідок обстрілів військами РФ населених пунктів регіону чотири людини загинули і троє були поранені. Серед загиблих – одна жінка з Авдіївки. Вона загинула, коли російські війська поцілили у відомчий автобус, в якому вона їхала як пасажирка.

Влада регіону каже: будь-яка точка на Донеччині є потенційно небезпечною, і єдиний спосіб вберегтися – виїхати до інших регіонів країни.