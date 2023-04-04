ОВА: через обстріли військ РФ на Донеччині 4 людини загинули і ще 3 – поранені

За минулу добу внаслідок обстрілів військами РФ населених пунктів Донецької області чотири людини загинули і троє були поранені, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

«За 3 квітня росіяни вбили 4 жителів Донбасу: 2 – у Торецьку, 1 – в Авдіївці та 1 – у Торському. Ще 3 людини в області дістали поранення», – повідомив він у Telegram.

Напередодні повідомлялося, що одна людина загинула і одна була поранена під час обстрілу Авдіївки, де російські війська поцілили у відомчий автобус – водій вижив, а пасажирка загинула.

Влада регіону каже: будь-яка точка на Донеччині є потенційно небезпечною, і єдиний спосіб вберегтися – виїхати до інших регіонів країни.