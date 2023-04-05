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«Треба було виїхати раніше»: військові рятують цивільних у зоні бойових дій на сході України

Кровопролитна битва за Бахмут триває. Місто майже зруйноване. Українські військові та волонтери намагаються рятувати цивільних, які опинилися у зоні бойових дій. Джерело: AP, AFP, Reuters

Російські сили не припиняють масовано штурмувати Бахмут та прилеглі до нього населені пункти з липня 2022 року. У грудні наступ посилився – передусім за рахунок частин, які відступили з правобережжя Херсонської області. Крім того, місто стало головною ціллю ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина, відомого як «кухар Путіна».

Жителька Бахмута плаче, притискаючи до себе тремтячу чихуахуа Марго, дякуючи, що її евакуювали з-під обстрілів. &laquo;Треба було виїхати раніше&raquo;,&nbsp;&ndash; сказала жінка. 3 квітня 2023 року &nbsp;
1 Жителька Бахмута плаче, притискаючи до себе тремтячу чихуахуа Марго, дякуючи, що її евакуювали з-під обстрілів. «Треба було виїхати раніше», – сказала жінка. 3 квітня 2023 року


 
Український військовий сидить на танку біля будинку, вікна якого повилітали від вибухів. Передмістя Бахмута Донецької області, 2 квітня 2023 року Битва за &laquo;фортецю Бахмут&raquo; триває попри заяви Росії, що її сили захопили місто
2 Український військовий сидить на танку біля будинку, вікна якого повилітали від вибухів. Передмістя Бахмута Донецької області, 2 квітня 2023 року

Битва за «фортецю Бахмут» триває попри заяви Росії, що її сили захопили місто
Українські військові кажуть, що, за їхніми підрахунками, у місті залишається від 1000 до 5000 людей, в основному літніх та немічних. До війни населення Бахмуту налічувало 70 000 жителів
3 Українські військові кажуть, що, за їхніми підрахунками, у місті залишається від 1000 до 5000 людей, в основному літніх та немічних. До війни населення Бахмуту налічувало 70 000 жителів
Вивезені військовослужбовцями ЗСУ до Часового Яру жителі зруйнованого Бахмута забирають із БТР-а те, що взяли з собою. Тепер їх повезуть далі від зони бойових дій, спочатку до притулку для внутрішньо- переміщених осіб (ВПО) у Костянтинівці Донецької області, 3 квітня 2023 року
4 Вивезені військовослужбовцями ЗСУ до Часового Яру жителі зруйнованого Бахмута забирають із БТР-а те, що взяли з собою. Тепер їх повезуть далі від зони бойових дій, спочатку до притулку для внутрішньо- переміщених осіб (ВПО) у Костянтинівці Донецької області, 3 квітня 2023 року
Люба з Бахмута разом із своєю собачкою Марго заходить до помешкання у притулку для внутрішньо-переміщених осіб у Костянтинівці. &laquo;Ми думали, що такого не станеться&raquo;,&nbsp;&ndash; каже вона, маючи на увазі війну та вимушену втечу зі зруйнованого міста. &nbsp;
5 Люба з Бахмута разом із своєю собачкою Марго заходить до помешкання у притулку для внутрішньо-переміщених осіб у Костянтинівці. «Ми думали, що такого не станеться», – каже вона, маючи на увазі війну та вимушену втечу зі зруйнованого міста.


 
63-річна Світлана плаче після того, як українські військові благополучно евакуювали її до притулку для переселенців у Костянтинівці
6 63-річна Світлана плаче після того, як українські військові благополучно евакуювали її до притулку для переселенців у Костянтинівці
Ще одна врятована жінка з Бахмута &ndash; 80-річна Олександра, плаче, лежачи на ліжку в притулку. Військовий ЗСУ, який допомагав евакуювати її, сказав, що це був другий випадок за тиждень, коли вони вивозили цивільних. Люди кажуть: &laquo;не їхали, бо сподівалися, що все буде добре&raquo;. Костянтинівка, Донецька область, 3 квітня 2023 року &nbsp;
7 Ще одна врятована жінка з Бахмута – 80-річна Олександра, плаче, лежачи на ліжку в притулку. Військовий ЗСУ, який допомагав евакуювати її, сказав, що це був другий випадок за тиждень, коли вони вивозили цивільних. Люди кажуть: «не їхали, бо сподівалися, що все буде добре». Костянтинівка, Донецька область, 3 квітня 2023 року


 
Тепер Олександра ділитиме цей простір із іншими людьми, яких розв&#39;язана Росією війна зробила вимушеними переселенцями&nbsp;
8 Тепер Олександра ділитиме цей простір із іншими людьми, яких розв'язана Росією війна зробила вимушеними переселенцями 
Український військовий веде волонтера вулицями Часового Яру, сподіваючись переконати тих, хто залишився, евакуюватися. За підрахунками, у місті все ще проживає 1500 жителів, більшість з яких проводять дні, ховаючись у підвалах, без електрики та води. 2 квітня 2023 року
9 Український військовий веде волонтера вулицями Часового Яру, сподіваючись переконати тих, хто залишився, евакуюватися. За підрахунками, у місті все ще проживає 1500 жителів, більшість з яких проводять дні, ховаючись у підвалах, без електрики та води. 2 квітня 2023 року
Волонтер американської неприбуткової організації Alaska State Sno-X Lions Club намагається переконати жителя Часового Яру покинути місто.&nbsp;Фото від 2 квітня 2023 року. Часів Яр, розташований на пагорбі всього за кілька кілометрів на захід від Бахмута. Місто є одним із оплотів ЗСУ у стримуванні російських військ &nbsp;
10 Волонтер американської неприбуткової організації Alaska State Sno-X Lions Club намагається переконати жителя Часового Яру покинути місто. Фото від 2 квітня 2023 року.

Часів Яр, розташований на пагорбі всього за кілька кілометрів на захід від Бахмута. Місто є одним із оплотів ЗСУ у стримуванні російських військ

 
На дверях підвалу одного з житлових будинків у Часовому Яру видно пошкодження від осколків і напис, що повідомляє про перебування там мирних жителів. 56-річний Володимир слухає, як волонтери намагаються вмовити таких людей, як він, залишити місто
11 На дверях підвалу одного з житлових будинків у Часовому Яру видно пошкодження від осколків і напис, що повідомляє про перебування там мирних жителів. 56-річний Володимир слухає, як волонтери намагаються вмовити таких людей, як він, залишити місто
Волонтери американської неприбуткової організації Alaska State Sno-X Lions Club приїхали, щоб евакуювати 56-річну Наталю із Часового Яру. Раніше жінка відмовлялася покидати місто, посилаючись на домашніх тварин
12 Волонтери американської неприбуткової організації Alaska State Sno-X Lions Club приїхали, щоб евакуювати 56-річну Наталю із Часового Яру. Раніше жінка відмовлялася покидати місто, посилаючись на домашніх тварин
Часів Яр&nbsp;Донецької області, довоєнне населення якого налічувало 15 тисяч людей, неодноразово піддавався обстрілам з боку російської артилерії. Місто розташоване на одному із шляхів постачання українських військ, які з липня минулого року в боях за Бахмут знищують переважаючи сили російської армії. Фото від 2 квітня 2023 року
13 Часів Яр Донецької області, довоєнне населення якого налічувало 15 тисяч людей, неодноразово піддавався обстрілам з боку російської артилерії. Місто розташоване на одному із шляхів постачання українських військ, які з липня минулого року в боях за Бахмут знищують переважаючи сили російської армії. Фото від 2 квітня 2023 року

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