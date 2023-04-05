«Треба було виїхати раніше»: військові рятують цивільних у зоні бойових дій на сході України

7 Ще одна врятована жінка з Бахмута – 80-річна Олександра, плаче, лежачи на ліжку в притулку. Військовий ЗСУ, який допомагав евакуювати її, сказав, що це був другий випадок за тиждень, коли вони вивозили цивільних. Люди кажуть: «не їхали, бо сподівалися, що все буде добре». Костянтинівка, Донецька область, 3 квітня 2023 року





