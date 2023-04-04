ЗСУ відбили близько 20 російських атак на Бахмут протягом дня – Генштаб

Російські війська завдали двох ракетних і 28 авіаційних ударів, в тому числі випустили 17 безпілотників Shahed-136, 14 із яких були збиті – про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 4 квітня. Крім того, російські війська завдали сімох обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 45 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка», – йдеться в зведенні.

Командування вказує на те, що російські війська не припиняють штурмувати Бахмут, протягом доби Сили оборони відбили близько 20 атак.

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За зведенням, російські війська вели безуспішні наступальні дії південніше Кремінної на Луганщині, а також біля Богданівки, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках Донецької області.

Штаб вказує на випадки привласнення російськими військовими покинутих квартир в окупованому Старобільську:

«У місті Старобільськ Луганської області, так звана окупаційна «влада» використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами», – зазначає командування.

Крім того, за даними Генштабу, почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку після вибіркових перевірок мобільних телефонів.