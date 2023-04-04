Росіяни компенсують кількістю там, де «не тягнуть» якісно – Столтенберґ

Російська армія компенсує низький рівень підготовки кількістю, але все ще може завдавати втрат українським військам – про це генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ заявив у інтерв’ю Радіо Свобода.

На питання щодо поточної ситуації на полі бою Столтенберґ сказав, що «вражений якістю, мужністю та рішучістю українських Збройних сил:

«Вони вразили весь світ. У лавах же російського війська бачимо низький бойовий дух, техніка часто погана, підготовка не надто вражає. Командування насправді не спрацьовує у багатьох операціях. Але водночас бачимо: те, чого російським військам бракує якісно, вони намагаються надолужити кількісно. Тому вони кидають тисячі й тисячі військ, багато з яких погано оснащені, погано навчені. Але, звісно, це завдає шкоди і вони можуть завдати втрат і українській стороні», – сказав він.

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Голова Альянсу вказав на те, що Росія втрачає більше особового складу, тому що її війська не мають якісного обладнання та командування.

«Але це також означає, що ми не повинні недооцінювати Росію, оскільки вона продемонструвала готовність ввести десятки тисяч нових військ. Для мене це лише ще один аргумент на користь того, щоб ми підтримали Україну, допомогли Україні звільнити землю і дати відсіч російським загарбникам», – заявив Столтенберґ.

Комісія НАТО – Україна зустрічається в Брюсселі 4 квітня. Генеральний секретар Альянсу анонсував, що зустріч буде стосуватися подальшої підтримки України.