Римо-католики в окупованому Севастополі провели пасхальне богослужіння українською мовою

Римо-католики окупованого Росією Севастополя провели два урочисті богослужіння до Великодня 9 квітня. Перша ранкова служба була українською мовою, друга – російською, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Місцева громада Святого Климента Римського проводить богослужіння українською, польською та російською мовами. Великдень зустріли службою українською мовою, повідомляє «Крим.Реалії».

Віряни зібралися у каплиці, неподалік від історичної будівлі костелу. Сам костел зачинений. Священник відслужив месу і звернувся до вірян: «Христос Воскрес!». Після богослужіння окропили великодні кошики.

Повідомляється, що римо-католики Севастополя не змогли відсвяткувати Великдень у будівлі костелу через його незадовільний стан. Окупаційна влада передала католикам будівлю та зобов’язала католицьку громаду відремонтувати її, не вирішивши питання з правом на земельну власність.