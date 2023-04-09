Епіфаній привітав вірян західного обряду з Великоднем

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав вірян західного обряду із Великоднем.

«Вітаю братів і сестер західної християнської традиції, які нині відзначають Великдень! Віра у Воскресіння Христове нехай надихає на добрі справи та сповнює силами на боротьбу зі злом», – зазначив митрополит у твіттері.

Водночас, 9 квітня християни східного обряду відзначають Вербну неділю. За інформацією кореспондента Радіо Свобода, віряни ПЦУ моляться у Трапезному храмі Верхньої лаври. Святкову літургію для вірян УПЦ (МП) служать у Хрестовоздвиженському храмі Нижньої лаври.

Митрополит Епіфаній також привітав вірян із Вербною неділею. Він закликав українців молитися за військових ЗСУ, які на фронті наслідують жертовність Хрестову.

Він зазначив, що «розуміння їхньої жертви та спільний біль усіх українців допомагають відчути важкість ноші військових. Тих, хто зробив непростий, але однозначний вибір на користь оборони рідної землі».

«І усвідомивши цю жертву, яку щоденно приносять за нас наші сучасники, ми можемо бодай частково наблизитися до розуміння Хресної жертви Спасителя, Який добровільно прийшов на землю, аби служити людям, померти за наші гріхи й звершити наше спасіння», – додав він.

Християни західного обряду цього року святкують Великдень 9 квітня, а східного – за тиждень, 16 квітня.