У Верховній Раді пояснили, коли церковники УПЦ МП можуть покинути Лавру

З остаточним виселенням церковників Української православної церкви Московського патріархату треба почекати, сказав в ефірі Радіо Свобода Микита Потураєв, народний депутат від фракції «Слуга народу», голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

«Щодо термінів перебування, я закликаю всіх бути реалістами, тому що держава прийняла абсолютно законні рішення. Українська держава була вправі приймати ці рішення і вони вже мали бути виконані. Але ці рішення оскаржуються в суді. І якщо нам доведеться почекати рішення суду, який, я переконаний, підтвердить законність цих рішень, то варто почекати», – сказав він.

Потураєв вказав на те, що європейська практика вимагає, аби «такі рішення мали судові підтвердження».

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«Тому, якщо треба буде довше почекати, то варто почекати, щоби надалі жодних проблем з оскарженням цих рішень не було. Щоб ніхто з так званих експертів чи журналістів, не ставив під сумнів ці рішення, щоби цього просто не можливо було зробити», – додав народний депутат.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Того ж дня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». В останній тиждень із Лаври активно вивозили майно, але представники УПЦ (МП) і досі залишаються на території Лаври. Водночас ексочільник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ (МП) Павло перебуває під двомісячним домашнім арештом.

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30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

Цього ж дня, 30 березня, уряд визнав недійсним розпорядження уряду часів Януковича про передання об’єктів Лаври в користування УПЦ (МП).