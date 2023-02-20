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Митрополит Епіфаній побажав Байдену і народу Америки Божого благословення

Президент України Володимир Зеленський (п) і президент США Джозеф Байден на подвір’ї Свято-Михайлівського золотоверхого монастиря у Києві, 20 лютого 2023 року

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден відвідали у у понеділок Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві.

«Глави держав ознайомилися з історією храму та його функціонуванням у часи російського вторгнення. Президенти України та США також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, розташованої біля Свято-Михайлівського золотоверхого монастиря. Володимир Зеленський і Джозеф Байден ушанували пам’ять українських героїв хвилиною мовчання», – йдеться в повідомленні Офісу президента.

Президент США Джо Байден вшанував пам’ять українських героїв біля Михайлівського золотоверхого монастиря під час свого візиту до Києва 20 лютого 2023 року
Президент США Джо Байден вшанував пам’ять українських героїв біля Михайлівського золотоверхого монастиря під час свого візиту до Києва 20 лютого 2023 року
Вінок зі стрічкою у вигляді національного прапора США біля Стіни пам’яті українським героям, 20 лютого 2023 року
Вінок зі стрічкою у вигляді національного прапора США біля Стіни пам’яті українським героям, 20 лютого 2023 року
Президент США Джо Байден у Михайлівському золотоверхому соборі спілкується з митрополитом Епіфанієм, 20 лютого 2023 року
Президент США Джо Байден у Михайлівському золотоверхому соборі спілкується з митрополитом Епіфанієм, 20 лютого 2023 року
Президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден в одній з найбільших святинь України, 20 лютого 2023 року
Президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден в одній з найбільших святинь України, 20 лютого 2023 року

Також на сторінці Православної церкви України у фейсбуці вказано, що предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній подякував Джозефу Байдену за підтримку, яку він особисто, народ і уряд Америки надають Україні у боротьбі проти російської агресії.

«У розмові пан Байден згадав про свій попередній візит до Києва і відвідини Михайлівського монастиря, а також про зустріч з владикою Епіфанієм у Вашингтоні у вересні 2018 року. На завершення візиту предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній побажав президенту (Байдену – ред.) і народу Америки Божого благословення», – йдеться в повідомленні.

Побажання Божого благословення від голови Української православної церкви можна вважати символічним, адже у вислів «Господи, благослови Америку» (англійською – God Bless America) вкладено важливий для громадян США сенс. Саме так називається американська патріотична пісня, яку у 1918 році написав композитор Ірвінг Берлін, під час своєї служби у армії США.

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