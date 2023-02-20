Митрополит Епіфаній побажав Байдену і народу Америки Божого благословення

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден відвідали у у понеділок Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві.

«Глави держав ознайомилися з історією храму та його функціонуванням у часи російського вторгнення. Президенти України та США також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, розташованої біля Свято-Михайлівського золотоверхого монастиря. Володимир Зеленський і Джозеф Байден ушанували пам’ять українських героїв хвилиною мовчання», – йдеться в повідомленні Офісу президента.

Також на сторінці Православної церкви України у фейсбуці вказано, що предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній подякував Джозефу Байдену за підтримку, яку він особисто, народ і уряд Америки надають Україні у боротьбі проти російської агресії.

«У розмові пан Байден згадав про свій попередній візит до Києва і відвідини Михайлівського монастиря, а також про зустріч з владикою Епіфанієм у Вашингтоні у вересні 2018 року. На завершення візиту предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній побажав президенту (Байдену – ред.) і народу Америки Божого благословення», – йдеться в повідомленні.

Побажання Божого благословення від голови Української православної церкви можна вважати символічним, адже у вислів «Господи, благослови Америку» (англійською – God Bless America) вкладено важливий для громадян США сенс. Саме так називається американська патріотична пісня, яку у 1918 році написав композитор Ірвінг Берлін, під час своєї служби у армії США.