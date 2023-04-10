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Донбас

Страх Пригожина. Чому засновник ПВК «Вагнер» панікує перед ударом ЗСУ?

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин повідомив, що на його думку, Україна найближчим часом розпочне весняний контрнаступ. За його словами, ЗСУ все ще чекають, коли достатньо просохне земля для бронетехніки, а також постачання боєприпасів і важкої техніки від західних партнерів.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

«У них зібрано близько 200, за деякими джерелами до 400 тисяч особового складу, недооцінювати це не можна», - сказав він.

Його підопічні «вагнерівці» продовжують воювати у Бахмуті, де їм не вдається оточити українські війська.

За словами керівника об'єднаного пресцентру Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашківського, загарбники втрачають щодня до двох рот особового складу лише на цьому напрямі – і для підтримки атак російський Генштаб відправив туди десантників.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія почала застосовувати у Бахмуті «сирійський сценарій», випалюючи місто вщент артилерією.

А Пентагон продовжує розслідувати можливий витік секретних документів щодо підготовки НАТО та США української армії до контрнаступу.

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За даними CNN, вона вже змусила ЗСУ скоригувати свої плани щодо удару по військах РФ. Більше того – нова порція витоків може вбити клин між США та союзниками – у них йдеться про стеження Пентагону за Україною, Ізраїлем та Південною Кореєю.

Головні питання випуску:

Чому Пригожин панікує перед українським контрнаступом – а офіційний Кремль мовчить?

Чому Росія зараз почала використовувати у Бахмуті тактику випаленої землі, як у Сирії?

І кому вигідний можливий витік американських секретних документів?

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