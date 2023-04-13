Японія виділить загалом 3,5 мільярда доларів на бюджетну підтримку України у 2023-му – Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з японським колегою Сунучі Судзукі під час робочого візиту до Сполучених Штатів, повідомило Міністерство фінансів 13 квітня.

Сторони обговорили потреби держбюджету України на пріоритетні напрями відновлення і реконструкції країни.

Марченко вказав на те, що Японія головує в G7 і демонструє лідерство, зокрема, в «покращенні координації фінансової допомоги для України».

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«Сунічі Судзукі підтвердив наміри Уряду Японії спрямувати в Україну 3,5 мільярдів доларів США прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки», – заявило українське відомство.

За даними Мінфіну, Японія від початку повномасштабного вторгнення надала Україні 581 мільйон доларів пільгового фінансування.

Наприкінці березня стало відомо, що Японія виділяє 400 мільйонів доларів на відновлення критичної інфраструктури України.