Японія надасть 400 млн доларів на відбудову інфраструктури України

Японія виділяє 400 мільйонів доларів на відновлення України – про це 30 березня повідомили Міністерство інфраструктури України та Міністерство закордонних справ Японії.

«Кошти будуть виділені в рамках Програми екстреного відновлення, направленого на критичну інфраструктуру. За ці гроші планується закупити обладнання та послуги, необхідні для відбудови», – йдеться в заяві українського відомства.

За словами міністра Олександра Кубракова, від початку року Київ і Токіо домовилися про виділення на відновлення України понад 650 мільйонів доларів.

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«Завдяки цим коштам ми отримуємо можливість оперативно відновлювати критичну інфраструктуру, покращувати економічну ситуацію в громадах та створювати умови для повернення українців додому», – йдеться в його коментарі.

Кубраков додав, що український уряд працює над забезпеченням «максимальної прозорості та підзвітністі використання коштів».

За повідомленням японського МЗС, програма спрямована на «розмінування та розчищення сміття, відновлення засобів існування, в тому числі забезпечення базової інфраструктури, відновлення сільського господарства як ключової галузі та зміцнення демократії й урядування».

Рішення планується фіналізувати найближчим часом через відповідну грантову угоду з Японським агентством міжнародного співробітництва.

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Крім того, Токіо планує виділити 70 мільйонів доларів на відновлення України через механізм Програми розвитку ООН.

Японія приєдналася до Сполучених Штатів і європейських країн у введенні санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, та надає гуманітарну й економічну підтримку Україні.

Японія також побоюється можливого впливу війни у Східній Азії, де китайська армія стає все більше посилює напруженість навколо самоврядного Тайваню, який Пекін вважає своєю територією.