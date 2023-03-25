Як колишній «якудза» воює за Україну? Інтерв'ю з Харусаном

Свого справжнього імені японець на позивний «Харусан» не називає. Йому 50 років, останній з них він провів в Україні, у лавах ЗСУ. Війна, розв'язана Росією, спонукала Харусана взяти до рук зброю, щоб захистити українську незалежність та… «​спокутувати гріхи минулого»​. Адже з юності, впродовж майже 20 років, Харусан був членом якудзи (злочинній організації, яку нерідко називають «японською мафією»), а згодом ще 10 років провів за ґ​ратами.

Попри знання лише японської мови, нині Харусан проходить підготовку у Грузинському національному легіоні. За рік в Україні опанував майстерність снайпера і вже бував на передовій. Влітку на шиї у Харусана з'явилося нове тату – український тризуб. І воно у нього не єдине! Адже, будучи якудзою, чоловік розписав тіло притаманними членам банди яскравими татуюваннями. Радіо Свободі він погодився їх показати і розповісти, що означають.

В ексклюзивному інтерв'ю Харусан розповів:

про минуле у якудзі та як покинув банду, не втративши мізинця

про ув'язнення та «​ спокуту гріхів » в Україні

«​ » чому вирішив піти воювати проти Росії

як потрапив до лав ЗСУ та як спілкується з побратимами, розуміючи лише японську

– Я із Японії, з міста Осака. «Харусан» – не моє справжнє ім’я. Це прізвисько я використовував ще в Японії і взяв тепер як позивний в Україні. Наразі мені 49, але вже днями виповниться 50 років. У 16 років я став членом якудзи. У банді був і мій батько, це одна із причин, чому я туди потрапив. В якудзі я був майже 20 років, до 35. Із позиції звичайної людини, якудза як організація, звісно, може лякати. Але з власної позиції я не вважаю організацію настільки вже страшною та жорстокою.

Я в якудзу глибоко не ув’язувався, тим більше, не був десь у керівній верхівці. Я був просто рядовим членом банди, і для мене така участь не здавалася чимось страшним. Щодо того, чим я займався в якудзі, то це була робота одним із охоронців мого боса.

Я покинув якудзу, і у мене є обидва мізинці. Колись був такий звичай, щоб вибратися з банди, відрізали фалангу мізинця. Але часи змінилися, і ця традиція вже застаріла. В сучасних умовах людям, які хочуть зав’язати із якудзою, не відтинають пальців. Коли мені було 35, зі мною стався серйозний інцидент і я пішов з організації, бо не хотів створювати проблем.

За ґратами я провів 10 років. В’язниця – то місце покарання і особливо ти там не фіксуєшся на власному досвіді. Особисто я нічого поганого не зробив, але відсидів із жахливими людьми, які завдали шкоди людям, кривдили їх. І дивлячись на них, я зрозумів, ким не треба бути. Це був для мене такий урок і досвід.

Яскраві татуювання, які притаманні членам якудзи, є і в мене. Зараз, щоб показати усі, зняти верхній одяг недостатньо, потрібно роздягатися до білизни. Тут на грудях у мене є знак, коло, в якому зображення конкретного клану, до якого раніше належав. І його в жодному разі не можна показувати.

Ось ці татуювання на руках, їх декілька. Це японська риба, карп, який може плисти проти течії. Він символізує силу, рішучість, мужність.

Татуювання є ще на спині. Це японське синтоїстське божество Бентен. Є такий вислів: «Захищайте тих, у кого вірите, і тих, кого любите». Бентен – це об’єкт, який потрібно захищати. Тому божество стереже дракон, ось цей, який на сідниці. Він уособлює мене, який захищає ціль.

Тризуб я набив влітку минулого року тут, в Україні. І він символізує мою рішучість. Рішучість, якщо треба буде покласти життя за Україну

І ось тут, на нозі, у мене є ще вовк. Він представляє мене, який захищатиме тих, хто присягнув на вірність аж до смерті. По правді, робити ці татуювання було дуже боляче.

Тризуб я набив влітку минулого року тут, в Україні. І він символізує мою рішучість. Рішучість, якщо треба буде покласти життя за Україну.

В Україні – справжня війна, як Друга світова. Війна із агресором. Чи переможе Україна в цій війні, може мати вплив і на майбутнє Японії, тому я вирішив приїхати

У світі справді є дуже багато військових конфліктів, але здебільшого це якісь внутрішні, громадянські суперечки, які навіть неможливо назвати справжньою війною. А от те, що відбувається в Україні, – це справжня війна, як Друга світова. Війна із агресором, з Росією, яка вдерлася на цю територію.

І Росія напала не лише на Україну, від неї потерпають й інші країни. Вона завдала військової шкоди Молдові, Грузії, це я вже зараз знаю. Тому Росія створює небезпеку не лише для України, і я це розумію. І те, чи переможе Україна в цій війні, може мати вплив і на майбутнє Японії, тому я вирішив приїхати.

Я приїхав в Україну майже рік тому, 1 квітня, невдовзі після початку війни. Звісно, я не знав мови і сам собі так думав: ось я їду, не знаючи мови, як воно буде, що трапиться, але дивлячись на ті жахіття, які тут відбувалися, і ті жертви, які вже були на той момент, я зрозумів, що не варто взагалі перейматися такими дрібницями, як мовний бар’єр тощо.

Допомогти здобути перемогу, захистити незалежність України – головна місія

Так, спокута гріхів – це моє особисте, це є у моєму серці, усередині, але, звісно, це не єдине, за чим я приїхав. Є більш важлива мета, як от зменшити кількість жертв для України, наскільки я зможу, особливо серед дітей, які гинуть. Ну і взагалі моя ціль – це допомогти здобути перемогу, захистити незалежність України. Це головна місія.

У Японії в мене не було жодного військового досвіду. В Україні спочатку я проходив підготовку в 1-й окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна, що на Житомирщині. З нею я був кілька тижнів на лінії фронту у Лисичанську.

В українській армії я опанував спеціальність снайпера, і вже в цій ролі був на передовій. Це складна спеціалізація. З листопада 2022–го я проходжу підготовку у складі «Грузинського національного легіону» до своєї наступної поїздки на передову, на фронт.

Також я був на Запорізькому напрямку. Там виконував як певні військові завдання, так і проходив військову підготовку.

В українській армії я опанував спеціальність снайпера

Під час перебування на передовій прямого контакту із російською армією не було. Я працював із розвідниками, над картами, над розвідкою місцевості. Пригадую момент, коли я виходив на позицію вже як снайпер, про неї довідалися росіяни, з дронів чи ще якось почали сильно нас обстрілювати. Тоді мені з нашим підрозділом довелося під цим обстрілом відійти. Це був такий найважчий досвід.

Тут доводиться нам бути винахідливими. Звісно, так як я знаю лише японську, здебільшого ми спілкуємося жестами. Але коли вже щось складне, то хлопці показують текст на екрані телефону, через перекладач. Але деякі слова я вже, звісно, вивчив, тому що вони часто вживаються, вже їх розумію потроху, і у вільний час я вивчаю грузинську, бо спілкуюся саме з грузинами. Знаю, наприклад, як буде привіт – «Ґамарджоба!». А ще питання: «Чи все гаразд?» і відповідь: «Так, усе добре, нормально».

Хочу бути тут до перемоги України

Я збираюся бути в Україні, доки мені дозволятиме мій фізичний стан. Хочу бути тут до перемоги України. Це перше. А от після цього навіть ще не думаю, важко загадувати, що там буде далі.

Я не можу сказати, що я почуваюся в Україні самотньо, мені нормально. Так, я не те, що можу з кимось дуже порозмовляти в «Грузинському легіоні», але я і в житті не є дуже балакучим. У Японії залишається моя родина, мама, тато і молодша сестра. Але я не відчуваю туги за домівкою, якщо чесно.

Миру не буде у разі поразки України, буде ще більше війни. І Росія, і Китай, вони почнуть захоплювати інші країни, жахіть буде ще більше

Війна в Україні об’єднала в Збройних силах чимало іноземців, і причина в тому, що це не лише проблема України. Якщо Україна програє, це буде проблемою для всіх країн, це буде втратою миру в усьому світі, тобто миру не буде у разі поразки України, буде ще більше війни.

І Росія, і Китай, вони почнуть захоплювати інші країни, почнуть придушувати їхні національні визвольні рухи, і жахіть буде ще більше. Тому, гадаю, люди і приїжджають на війну, бо розуміють ситуацію.

В Україні мені вдалося познайомитися і потоваришувати з декількома людьми, зокрема, у Житомирі, у бригаді, де я проходив підготовку, ще до першої відправки на передову. Також декількох людей, які говорять японською, знайшов у Києві, з ними також ми вже спілкуємося.

Українцям я хочу сказати одне – в жодному разі не падайте духом. В жодному, що б не було, до самої перемоги, не падайте духом.