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Японія називатиме південні Курильські острови «окупованими Росією територіями»

Острів Ітуруп

Токіо офіційно називатиме південні Курильські острови «споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією». Таке формулювання містить проєкт нового випуску «Синьої книги з дипломатії», урядового довідника про зовнішню політику країни. Про це 31 березня повідомляє агентство «Кіодо Цусін».

Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди – Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї. Наприкінці Другої світової війни ці території анексував Радянський Союз, а японці були з них виселені. 1956 року Москва і Токіо підписали декларацію про завершення бойових дій, проте мирний договір так і не був укладений.

До 2003 року японська дипломатія офіційно називала острови «незаконно окупованими», а до 2012 року – «споконвічними землями». З 2012 року уряд уникав таких формулювань, сподіваючись досягти компромісу з Росією.

Японія була готова повернутися до декларації про острови 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії острови Хабомаї та Шикотан після підписання мирного договору між двома країнами.

На початку березня 2022 року міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі в парламенті назвав ці території «споконвічно японськими». Потім на окремій пресконференції він заявив, що вони «незаконно окуповані». Після цього Москва фактично припинила мирні переговори.

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