Росія розміщує ракети на спірних з Японією Курильських островах

Російські військові оголосили про розміщення передових ракет протиповітряної оборони на Курильських островах, на які претендує Японія.

Зенітні ракетні комплекси С-300В4 вступили в бойове чергування на Курильських островах додатково до розміщених там раніше ракетних комплексів малої дальності «Тор М2», йдеться у заяві Східного військового округу Росії від 1 грудня.

Телеканал російського міністерства оборони «Звезда» повідомив, що зенітно-ракетні комплекси розміщені на острові Ітуруп, одному з чотирьох найбільших південних Курильських островів.

Росія продовжує нарощувати свої сили на островах, зокрема розміщує там передові винищувачі і протикорабельні ракети.

Чотири острови Курильської гряди (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) викликають територіальні розбіжності між двома країнами з кінця Другої світової війни. Тоді Радянський Союз анексував ці території. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір так і не був підписаний. Японія не визнає приналежність цих островів Росії.