Росія: сахалінського чиновника звільнили за презентацію з японськими Курилами

Співробітника сахалінського агентства з рибальства звільнили за те, що він використав у презентації мапу Росії, в якій Курильські острови позначені кольором Японії. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на сайт керівництва Сахалінської області.

Чиновника на ім’я Іван Радченко звинуватили в посяганні на «недоторканність кордонів» Росії.

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Звільнення відбулося одразу після засідання регіональної робочої групи з підтримки підприємництва. Учасники наради помітили слайди з мапою, де Курили позначені тим же кольором, що й японський острів Хоккайдо, і розцінили це як «неприпустиму халатність».

Губернатор області Валерій Лимаренко зажадав «негайного проведення розслідування» події, йдеться на сайті російського відомства.

«Недоторканність державного кордону закріплена в Конституції, і будь-які натяки на її спотворення категорично неприйнятні. За подібну халатність треба карати найсуворішим чином», – заявив він.

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Окрім самого чиновника покараний і його начальник, якому оголосили догану.

Чотири острови Курильської гряди (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) викликають територіальні розбіжності між двома країнами з кінця Другої світової війни. Тоді Радянський Союз анексував ці території. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір так і не був підписаний. Японія не визнає приналежність цих островів Росії.

Водночас, Росія окупувала український півострів Крим у лютому-березні 2014 року, назвавши це «відновленням історичної справедливості». США, країни Євросоюзу, Україна та інші держави запровадили проти Москви санкції, окупації та спроби анексії Криму і Севастополя не визнають ООН та інші міжнародні організації.