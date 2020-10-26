Кримчани тікають із півострова від російської армії? Росія скоює воєнний злочин проти кримчан, залучаючи їх на військову службу. Так кажуть у кримській прокуратурі, що в Києві, та в українському МЗС. До 31 грудня на півострові триває осінній призов. Правозахисники кажуть, що строковики з Криму вже брали участь у незаконних воєнних операціях Росії в Сирії. Схема проста: після трьох місяців служби строковикам пропонують підписати контракт, а далі кидають їх на виконання бойових завдань. Що загрожує кримчанам, які ризикнуть воювати проти України, дізнаєтесь з матеріалу.