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26 жовтня 2020, Київ 08:30
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Кримчани тікають із півострова від російської армії? (відео)

Кримчани тікають із півострова від російської армії? (відео)
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Кримчани тікають із півострова від російської армії? (відео)

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Кримчани тікають із півострова від російської армії? Росія скоює воєнний злочин проти кримчан, залучаючи їх на військову службу. Так кажуть у кримській прокуратурі, що в Києві, та в українському МЗС. До 31 грудня на півострові триває осінній призов. Правозахисники кажуть, що строковики з Криму вже брали участь у незаконних воєнних операціях Росії в Сирії. Схема проста: після трьох місяців служби строковикам пропонують підписати контракт, а далі кидають їх на виконання бойових завдань. Що загрожує кримчанам, які ризикнуть воювати проти України, дізнаєтесь з матеріалу.

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