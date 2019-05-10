МЗС Росії: розбіжності щодо мирного договору з Японією залишаються значними

Між Росією та Японією залишаються значні розбіжності щодо мирного договору, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з головою МЗС Японії Таро Коно.

«У ході двох попередніх раундів в січні і лютому, а також в ході консультацій наших заступників були викладені принципові підходи сторін, докладно обговорені історичні та юридичні аспекти. Сподіваюся, що ці переговори і консультації дозволили сторонам краще зрозуміти, у чому полягають розбіжності в позиціях, а розбіжності поки досить значні, і де є резерви, можливості для зближення наших підходів», – сказав Лавров.

Японія багато років оскаржує приналежність чотирьох островів Курильської гряди – Ітурупа, Шикотану, Кунаширу і Хабомаї. Вони були окуповані СРСР наприкінці Другої світової війни. Через територіальні суперечки Росія і Японія досі не підписали мирний договір. У листопаді минулого року після зустрічі японського прем’єра Сіндзо Абе і російського президента Володимира Путіна стало відомо, що Японія готова повернутися до декларації щодо островів 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії Хабомаї та Шикотан після підписання мирного договору.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що мирний договір з Росією буде підписаний лише після чіткого визначення меж «північних територій» – чотирьох островів курильської гряди, Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї, на суверенітет над якими претендує Токіо.