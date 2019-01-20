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20 Січень 2019, Київ 13:31
Новини | Міжнародні

У Росії протестують проти можливої передачі Курил Японії

Акція протесту в Хабаровську, Росія, 20 січня 2019 року

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У Москві й низці інших міст Росії 20 січня проходять акції проти можливої передачі Японії частини Курильських островів.

У Москві узгоджений з владою мітинг підтримали «Лівий фонт», «Партія справи», незареєстрована партія «Інша Росія», рух Ігоря Стрєлкова-Гіркіна «Новоросія» і низка інших лівих і націоналістичних організацій.

Організатори називають акцію «мітингом об’єднаної опозиції» під гаслом «Захистити Курили».

У далекосхідному російському місті Хабаровську 20 січня у схожій акції взяли участь близько 500 людей. Вони вигукували «Курили наші! Геть путінську владу».

Пікети проти передачі Курил пройшли також у Находці і в Калінінграді.

Напередодні в Південно-Сахалінську на неузгоджену акцію проти передачі Південних Курил Японії зібралися близько 300 осіб. Повідомляли про одного затриманого.

Чотири острови Курильської гряди (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) викликають територіальні розбіжності між двома країнами з кінця Другої світової війни. Тоді Радянський Союз анексував ці території. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір так і не був підписаний.

Губернатор острова Хоккайдо звернулася до прем’єра Японії з проханням повернути Курили – відео
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14 листопада після зустрічі лідерів Росії та Японії речник російського президента Дмитро Пєсков розповів про плани повернутися до декларації 1956 року, за якою Москва погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

МЗС Росії згодом заявило, що умовою підписання мирного договору є визнання російського суверенітету над усіма Курильськими островами. Очікується, що 21 січня в Москву для продовження переговорів прибуде прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

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