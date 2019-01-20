У Росії протестують проти можливої передачі Курил Японії

У Москві й низці інших міст Росії 20 січня проходять акції проти можливої передачі Японії частини Курильських островів.

У Москві узгоджений з владою мітинг підтримали «Лівий фонт», «Партія справи», незареєстрована партія «Інша Росія», рух Ігоря Стрєлкова-Гіркіна «Новоросія» і низка інших лівих і націоналістичних організацій.

Організатори називають акцію «мітингом об’єднаної опозиції» під гаслом «Захистити Курили».

У далекосхідному російському місті Хабаровську 20 січня у схожій акції взяли участь близько 500 людей. Вони вигукували «Курили наші! Геть путінську владу».

Пікети проти передачі Курил пройшли також у Находці і в Калінінграді.

Напередодні в Південно-Сахалінську на неузгоджену акцію проти передачі Південних Курил Японії зібралися близько 300 осіб. Повідомляли про одного затриманого.

Чотири острови Курильської гряди (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) викликають територіальні розбіжності між двома країнами з кінця Другої світової війни. Тоді Радянський Союз анексував ці території. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір так і не був підписаний.

14 листопада після зустрічі лідерів Росії та Японії речник російського президента Дмитро Пєсков розповів про плани повернутися до декларації 1956 року, за якою Москва погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

МЗС Росії згодом заявило, що умовою підписання мирного договору є визнання російського суверенітету над усіма Курильськими островами. Очікується, що 21 січня в Москву для продовження переговорів прибуде прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.