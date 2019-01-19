Росія: сотні людей на Сахаліні протестували проти передачі сусідніх Курильських островів

Сотні людей у Росії на Сахаліні протестували проти передачі сусідніх Південних Курильських островів Японії.

Сибірська служба Радіо Свобода повідомила, що в несанкціонованому заході 19 січня взяли участь близько 300 людей. Він відбувся в адміністративному центрі Южно-Сахалінську.

Одного із демонстрантів затримали, передає Сибірська служба Радіо Свобода. Його відпустили через дві години після оформлення протоколу за статтею про порушення порядку проведення акцій.

Протести відбулися на тлі спроби Росії та Японії вирішити проблему спірних територій, яка триває десятиліттями. Утім російська сторона поки заявляє про «суттєві розбіжності» в позиціях держав.

Росія каже, що чотири острови Південних Курил – Кунашир, Ітуруп, Шикотан та Хабомаї – є її невід’ємною частиною, Японія заявляє, що це її окуповані Північні території.

СРСР захопив острови на півночі Японії в останні дні Другої світової війни, Токіо досі щодо них висуває претензії.