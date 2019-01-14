МЗС Росії заявляє про суттєві розбіжності в переговорах з Японією про спірні території

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про суттєві розбіжності в переговорах з Японією про спірні території.

За словами голови російського МЗС, без повного визнання Японією результатів Другої світової війни важко розраховувати на рух у питанні укладення мирної угоди між двома країнами.

Лавров назвав неприйнятними заяви прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе про те, що жителі Курильських островів зможуть залишитися на їхній території після переходу під японську юрисдикцію. Також Лавров вважає обурливими слова радника прем'єр-міністра про те, що США повинні підтримати Токіо в переговорах по мирному договору. Разом з тим глава МЗС Росії заявив про необхідність істотного поліпшення російсько-японських відносин.

Росія каже, що чотири острови Південних Курил – Кунашир, Ітуруп, Шикотан та Хабомаї – є її невід’ємною частиною, Японія заявляє, що це її окуповані Північні території.

СРСР захопив острови на півночі Японії в останні дні Другої світової війни, Токіо досі щодо них висуває претензії.