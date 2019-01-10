Москва обурюється через заяви Японії щодо спірних островів

МЗС Росії повідомило 9 січня про виклик посла Японії Тойохісу Кодзукі через висловлювання японської влади щодо спірних островів, які Москва називає Південними Курилами, а Токіо – окупованими Північними територіями.

У МЗС уточнили, що причиною виклику посла стали повідомлення з Токіо про те, що Японія планує відмовитися від компенсацій за Курильські острови. Крім іншого, послу вказали на висловлювання японського прем’єр-міністра Сіндзо Абе про можливу передачу островів за згодою російських громадян, які живуть там.

«Голові японської дипмісії було зазначено, що подібні висловлювання грубо спотворюють суть домовленостей лідерів Росії і Японії про прискорення переговорного процесу на основі Спільної декларації 1956 року», – йдеться в повідомленні МЗС.

Чотири острови Курильської гряди (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) викликають територіальні розбіжності між двома країнами з кінця Другої світової війни. Тоді Радянський Союз анексував ці території. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір так і не був підписаний.

14 листопада після зустрічі лідерів Росії і Японії стало відомо про домовленості повернутися до радянсько-японського меморандуму 1956 року, за яким Москва погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів, Хабомаї та Шикотан, після підписання мирного договору.