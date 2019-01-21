У Кремлі заявили про ускладнення переговорів щодо Курильських островів з Японією. За словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, на переговори вплинули заяви прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Слова російського чиновника наводить агентство «РИА Новости» з посиланням на телеканал «Росія».

На початку січня Абе заявив, що Японія претендує на острови, але згодна, щоб живуть там росіяни залишилися там жити після передачі території. «Ускладнили переговорний процес, це точно», – прокоментував ці слова Ушаков.

Чотири острови Курильської гряди (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) викликають територіальні розбіжності між двома країнами з кінця Другої світової війни. Тоді Радянський Союз анексував ці території. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір так і не був підписаний.

Чотири острови Курильської гряди (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) викликають територіальні розбіжності між двома країнами з кінця Другої світової війни. Тоді Радянський Союз анексував ці території. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір так і не був підписаний.