Японія розкритикувала Росію за замороження переговорів про мирний договір

Японія розкритикувала Росію за її рішення вийти з переговорів, спрямованих на підписання офіційного мирного договору після Другої світової війни, через жорстку позицію Токіо проти воєнних дій Москви в Україні.

«Ця ситуація спричинена вторгненням Росії в Україну», – сказав журналістам 22 березня головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно, додавши, що відповідь Росії була «вкрай невиправданою і абсолютно неприйнятною».

Російське Міністерство закордонних справ 21 березня заявило, що у відповідь на санкції Японії заморожує переговори про мирний договір.

Також Москва призупинила дію безвізової програми, яка дозволяла громадянам Японії відвідувати південні Курили (з 1992 року острови відвідали понад 20 тисяч японців), і вийшла з діалогу про налагодження спільної господарської діяльності на островах.

Таке рішення МЗС Росії мотивувало «очевидним недружнім характером запроваджених Японією односторонніх обмежень проти Росії». Країна разом з іншими членами НАТО та Євросоюзу запровадила кілька пакетів санкцій проти Росії і Білорусі.

Після закінчення Другої світової війни Росія та Японія так і не підписали мирного договору. Спірним питанням залишилася належність чотирьох південних Курильських островів.

Японія запровадила санкції щодо 72 російських громадян та 12 компаній через вторгнення в Україну. Їхні активи на території Японії заморожені, їм також заборонено проводити фінансові угоди з японськими контрагентами.