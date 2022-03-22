Росія заморожує переговори про мирний договір із Японією

Російське Міністерство закордонних справ заявило, що у відповідь на санкції Японії заморожує переговори про мирний договір. Це означає, що формально дві країни перебувають у стані війни.

Також Москва призупинила дію безвізової програми, яка дозволяла громадянам Японії відвідувати південні Курили (з 1992 року острови відвідали понад 20 тисяч японців), і вийшла з діалогу про налагодження спільної господарської діяльності на островах.

Таке рішення МЗС Росії мотивувало «очевидним недружнім характером запроваджених Японією односторонніх обмежень проти Росії». Країна поряд з іншими членами НАТО та Євросоюзу запровадила кілька пакетів санкцій проти Росії і Білорусі.

Після закінчення Другої світової війни Росія та Японія так і не підписали мирного договору. Спірним питанням залишилася належність чотирьох південних Курильських островів.

Цього місяця Японія запровадила санкції щодо 72 російських громадян та 12 компаній через вторгнення в Україну. Їхні активи на території Японії заморожені, їм також заборонено проводити фінансові угоди з японськими контрагентами.