Прем’єр Японії закликав свого колегу з Індії зайняти жорсткішу позицію щодо Росії

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав прем’єра Індії Нарендру Моді зайняти жорсткішу позицію проти вторгнення Росії в Україну, заявивши, що це похитнуло «фундамент міжнародного порядку» і вимагає чіткої відповіді.

Однак спільна заява, опублікована після їхньої зустрічі 19 березня в Нью-Делі, не засуджувала конкретно неспровокований напад Кремля.

Кісіда заявив на спільній пресконференції, що він і його індійський колега провели «глибоке обговорення» і що «вторгнення Росії... розхитує самі основи міжнародного порядку і з ним потрібно рішуче боротися».

Моді не згадав прямо про Україну, а потім у спільній письмовій заяві закликав лише «до негайного припинення насильства» і зазначив, що для «вирішення конфлікту немає іншого вибору, крім шляху діалогу та дипломатії».

У заяві йдеться про те, що лідери «підкреслили необхідність для всіх країн прагнути мирного вирішення суперечок, відповідно до міжнародного права, не вдаючись до погроз силою, застосування сили чи будь-яких спроб в односторонньому порядку змінити статус-кво».

Японія приєдналася до своїх західних партнерів у засудженні вторгнення Росії в Україну і запровадила фінансові санкції проти Москви та кількох фізичних і юридичних осіб.

Водночас Індія утрималася під час голосування в ООН, яке засуджувало дії Росії, і лише закликала припинити насильство, продовжуючи купувати вкрай необхідну їй російську нафту.