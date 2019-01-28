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28 Січень 2019, Київ 10:36
Новини | Міжнародні

Кремль: підтримка Японією санкцій проти Росії є перешкодою для підписання мирного договору

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент Росії Володимир Путін на спільній прес-конференції за підсумками зустрічі в Кремлі, 22 січня 2019 року

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Речник російського президента Дмитро Пєсков заявляє, що підтримка Японією санкцій проти Росії є однією з головних перешкод для підписання мирного договору між країнами.

«Вони підтримують режим санкцій, і це одна з ситуацій, яка дуже сильно заважає підписанню договору», – заявив речник Володимира Путіна 27 січня в ефірі телеканалу «Росія-1».

При цьому, за його словами, це не означає, що переговорний процес зайшов у глухий кут. Як заявив Пєсков, Росія відчуває «потужний ривок» у двосторонніх відносинах.

22 січня в Москві пройшов черговий раунд переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, в ході якого обговорювалися теми укладення мирного договору між країнами і приналежності Курильських островів. Після переговорів Пєсков заявив, що Кремль «поки що не фіксує будь-яких змін у позиції Японії». Нова зустріч голів держав орієнтовно відбудеться в червні 2019 року.

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Чотири острови Курильської гряди (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) викликають територіальні суперечки між двома країнами з кінця Другої світової війни. Тоді Радянський Союз анексував ці території. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір так і не був підписаний.

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14 листопада після зустрічі лідерів Росії та Японії речник російського президента Дмитро Пєсков розповів про плани повернутися до декларації 1956 року, за якою Москва погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

МЗС Росії згодом заявило, що умовою підписання мирного договору є визнання російського суверенітету над усіма Курильськими островами.

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