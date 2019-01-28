Кремль: підтримка Японією санкцій проти Росії є перешкодою для підписання мирного договору

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявляє, що підтримка Японією санкцій проти Росії є однією з головних перешкод для підписання мирного договору між країнами.

«Вони підтримують режим санкцій, і це одна з ситуацій, яка дуже сильно заважає підписанню договору», – заявив речник Володимира Путіна 27 січня в ефірі телеканалу «Росія-1».

При цьому, за його словами, це не означає, що переговорний процес зайшов у глухий кут. Як заявив Пєсков, Росія відчуває «потужний ривок» у двосторонніх відносинах.

22 січня в Москві пройшов черговий раунд переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, в ході якого обговорювалися теми укладення мирного договору між країнами і приналежності Курильських островів. Після переговорів Пєсков заявив, що Кремль «поки що не фіксує будь-яких змін у позиції Японії». Нова зустріч голів держав орієнтовно відбудеться в червні 2019 року.

Читайте також: У Росії протестують проти можливої передачі Курил Японії

Чотири острови Курильської гряди (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) викликають територіальні суперечки між двома країнами з кінця Другої світової війни. Тоді Радянський Союз анексував ці території. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір так і не був підписаний.

14 листопада після зустрічі лідерів Росії та Японії речник російського президента Дмитро Пєсков розповів про плани повернутися до декларації 1956 року, за якою Москва погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

МЗС Росії згодом заявило, що умовою підписання мирного договору є визнання російського суверенітету над усіма Курильськими островами.