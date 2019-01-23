Росія і Японія продовжать переговори щодо Курильських островів – Путін

Росія і Японія продовжать переговори про підписання мирного договору. Про це на прес-конференції за підсумками двосторонньої зустрічі в Москві заявили президент Росії Володимир Путін і прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, повідомила російська служба Радіо Свобода 22 січня.

За словами Путіна, обидві країни зацікавлені в підписанні документа. При цьому умови для мирного договору повинні бути прийнятні для обох країн і підтримані суспільством. Президент Росії зазначив, що Москва буде дотримуватися договору 1956 року.

У свою чергу Абе заявив, що невирішену за 70 років проблему «необхідно вирішувати, але зробити це непросто». Він також повідомив, що Москва і Токіо домовилися організувати новий чартерний рейс для колишніх жителів південної частини Курильських островів, щоб ті змогли відвідати могили предків.

Японський прем’єр очікує нової зустрічі з російським лідером в червні 2019 року.

Чотири острови Курильської гряди (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) викликають територіальні розбіжності між двома країнами з кінця Другої світової війни. Тоді Радянський Союз анексував ці території. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір так і не був підписаний.

14 листопада після зустрічі лідерів Росії та Японії речник російського президента Дмитро Пєсков розповів про плани повернутися до декларації 1956 року, за якою Москва погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

МЗС Росії згодом заявило, що умовою підписання мирного договору є визнання російського суверенітету над усіма Курильськими островами.