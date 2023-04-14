Сама Угорщина «отримує чималі гроші від ЄС»: Київ відповів на заяву Орбана про підтримку України

Висловлювання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про фінансування України є «черговою антиукраїнською заявою» – таку думку висловив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко 14 квітня.

Ніколенко нагадав, що угорський прем’єр висловив думку, нібито Європа мусить фінансувати багато потреб українського уряду.

«Зовсім не дивуємося, що вона (заява – ред.) отримала миттєву схвальну реакцію в Москві», – зазначив він.

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Водночас речник МЗС нагадав, що й Угорщина мусила покладатися на фінансову підтримку Євросоюзу:

«Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн в той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності».

Він додав, що підтримка України – це «не благодійність», а інвестиція Європи у власну безпеку.

«Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами», – додав Ніколенко.

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Раніше 14 квітня медіа поширили заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, у якій він назвав Україну країною, що «не існує у фінансовому плані». На його думку, «війна закінчиться», щойно Європа та Сполучені Штати припинять фінансову підтримку українського уряду.

У грудні 2022 року західні медіа повідомили, що Європейський союз розморозив частину фінансування, призначеного для Угорщини, в рамках угоди з розблокування макрофінансової допомоги України.