У США готують санкції проти угорських чиновників, пов’язаних із урядом Орбана – ЗМІ

Група конгресменів США готує законопроєкт про санкції, які будуть націлені на провідних угорських політичних діячів, пов’язаних із урядом Віктора Орбана, повідомляє видання The Guardian.



Законопроект про санкції спрямований на колишніх чиновників і прихильників уряду, переважно пов’язаних з партією прем’єр-міністра Віктора Орбана «Фідес».



Як повідомляє видання, законопроєкт готується з минулого року і, як очікується, подадуть до Конгресу вже наступного місяця, де він, ймовірно, отримає широку підтримку, за словами чиновників, знайомих з процесом розробки.



Документ розробляється в період постійного погіршення відносин між Вашингтоном і Будапештом.

Днями після візиту глави МЗС Угорщини Петера Сійярто до Москви Будапешт продовжив угоду з Росією про додаткові постачання газу.



Критики вважають Віктора Орбана найближчим союзником Володимира Путіна в ЄС. Блокування його урядом вступу Швеції до НАТО ще більше погіршило відносини з Вашингтоном. Угорщина також блокувала участь України в кількох зустрічах НАТО високого рівня з 2017 року.

