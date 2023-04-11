Угорщина продовжила угоду з Росією про додаткове постачання газу – Сійярто

Будапешт продовжив угоду з Росією про додаткові постачання газу – про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто за підсумками свого візиту до Москви та переговорів із російським віцепрем’єром Олександром Новаком. Запис виступу міністра опубліковано у його фейсбуці, передає російська служба Радіо Свобода.

За словами Сійярто, головним чином постачання йтиме через газопровід «Турецький потік».

У ході візиту до Росії глава угорського МЗС зазначив, що сторони домовилися про відстрочення платежів за газ вище за певну межу у разі екстремального зростання цін на пальне.

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85 відсотків постачання природного газу до Угорщини надходить із Росії, тому його безперебійність вкрай важлива, підкреслив Сійярто.

Голова угорського МЗС також повідомив, що на переговорах було обговорено питання оплати транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба» – з Росії до Європи через Україну. Тепер Угорщина розплачуватиметься безпосередньо з Україною, територією якої йде нафтопровід. Оплату здійснюватиме компанія MOL.

Крім того, Сійярто зустрівся з головою російської держкорпорації «Росатом» Олексієм Ліхачовим та обговорив питання будівництва в Угорщині атомної станції «Пакш-2». Сторони домовилися внести зміни до документації так, щоб пов’язані із проектом процеси не потрапляли під західні санкції.

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Наприкінці літа минулого року Сійярто розповів, що Угорщина домовилася з «Газпромом» про додаткові постачання газу в обсязі близько 6 мільйонів кубометрів на добу, починаючи з вересня, замість 2,5 мільйонів кубометрів у серпні.

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта давно демонструє своє прихильне ставлення до Кремля, та від початку повномасштабного російського вторгнення робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України у протидії агресії РФ.