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Голова МЗС Угорщини їде до Москви: проведе переговори щодо енергетичної співпраці

Голова МЗС Петер Сійярто зазначив, безпека енергопостачання Угорщини «вимагає безперебійного постачання газу, сирої нафти та ядерного палива»

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто 11 квітня вирушив до Москви, де проведе переговори щодо співробітництва з РФ в галузі енергетики.

«Завдяки надзвичайно м’якій зимі, що залишилася позаду, Європа вижила з точки зору енергозабезпечення. Проте через радикальне зростання попиту на енергію в економіці Китаю, що перезапускається, і надзвичайно повільні темпи розвитку європейської енергетичної інфраструктури справжньою проблемою буде наступна зима», – розповів Сійярто в фейсбуці.

За словами угорського міністра, безпека енергопостачання Угорщини «вимагає безперебійного постачання газу, сирої нафти та ядерного палива».

«Угорсько-російська енергетична співпраця має бути безперебійною. Це питання не політичного смаку, а фізики. Сьогодні (11 квітня – ред.) в Москві ми обговоримо найважливіші питання співпраці, необхідні для безпеки енергопостачання Угорщини: спочатку з російським віце-прем'єр-міністром із питань енергетики Олександром Новаком, а потім з генеральним директором «Росатому» Олексієм Ліхачовим», – зазначив Сійярто.

29 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів телефонні переговори з віцепрем’єр-міністром Росії Олександром Новаком щодо поставок газу й нафти та ядерної співпраці.

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта давно демонструє своє прихильне ставлення до Кремля, та від початку повномасштабного російського вторгнення робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України у протидії агресії РФ.

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