Голова МЗС Угорщини їде до Москви: проведе переговори щодо енергетичної співпраці

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто 11 квітня вирушив до Москви, де проведе переговори щодо співробітництва з РФ в галузі енергетики.

«Завдяки надзвичайно м’якій зимі, що залишилася позаду, Європа вижила з точки зору енергозабезпечення. Проте через радикальне зростання попиту на енергію в економіці Китаю, що перезапускається, і надзвичайно повільні темпи розвитку європейської енергетичної інфраструктури справжньою проблемою буде наступна зима», – розповів Сійярто в фейсбуці.

За словами угорського міністра, безпека енергопостачання Угорщини «вимагає безперебійного постачання газу, сирої нафти та ядерного палива».

«Угорсько-російська енергетична співпраця має бути безперебійною. Це питання не політичного смаку, а фізики. Сьогодні (11 квітня – ред.) в Москві ми обговоримо найважливіші питання співпраці, необхідні для безпеки енергопостачання Угорщини: спочатку з російським віце-прем'єр-міністром із питань енергетики Олександром Новаком, а потім з генеральним директором «Росатому» Олексієм Ліхачовим», – зазначив Сійярто.

29 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів телефонні переговори з віцепрем’єр-міністром Росії Олександром Новаком щодо поставок газу й нафти та ядерної співпраці.

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта давно демонструє своє прихильне ставлення до Кремля, та від початку повномасштабного російського вторгнення робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України у протидії агресії РФ.