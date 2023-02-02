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Погляди посла США щодо Угорщини «неактуальні» – Сійярто

Петер Сійярто назвав коментарі Прессмана «абсолютно недоречними» і сказав, що він не має права «втручатися у внутрішні справи Угорщини»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив посла США в Угорщині у спробі втручання у внутрішні справи Угорщини.

Як повідомляє агенція АР, на прес-конференції в Будапешті Сійярто розкритикував коментарі посла Девіда Прессмана, в яких йшлося про підхід Угорщини до війни в Україні як проштовхування «політики, схваленої [президентом Росії Володимиром] Путіним».

Сійярто назвав коментарі Прессмана «абсолютно недоречними» і сказав, що Прессман не має права «втручатися у внутрішні справи Угорщини».

Прессман заявляв про зростання хвилі антиамериканських настроїв в Угорщині та небажання Угорщини приєднатися до санкцій ЄС проти Москви за її війну в Україні.

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