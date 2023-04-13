Прем’єр Польщі: відносини з Угорщиною «дуже змінилися» через Україну

Колись тісні відносини Польщі з Угорщиною «дуже змінилися» через позицію Будапешта щодо України, заявив польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 13 квітня.



«Наші відносини з Угорщиною дуже змінилися через позицію Угорщини щодо України та Росії... Колись у нас була дуже сильна співпраця на рівні Вишеградської групи [Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина], зараз значно менше», – сказав Моравецький у Вашингтоні, повідомляє Reuters.



За його словами, Варшава тепер тісніше співпрацює з Румунією та країнами Балтії.



Два члени ЄС раніше були союзниками у суперечках із Брюсселем щодо верховенства права, імміграції та прав ЛГБТ.

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта давно демонструє своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України. Натомість Польща надає військову та гуманітарну підтримку Києву у боротьбі з російською агресією.